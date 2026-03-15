TXT・ヨンジュン、パリで見せた“爽やか笑顔”に沼落ちファン続出「エッフェル塔より輝いてる」

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンが、夜景に映える華やかなビジュアルでファンを魅了した。

ヨンジュンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ヨンジュン、パリで見せた“爽やか笑顔”

公開された写真には、ライトアップされたエッフェル塔をバックに、開放的なテラスでグラスを掲げるヨンジュンの姿が収められている。ヨンジュンは、ヴィンテージ感漂うデニムルックを着こなし、茶目っ気あふれる表情を披露。圧倒的なオーラでファンの心を掴んだ。

投稿を見たファンからは「エッフェル塔より輝いてる」「映画のワンシーン？」「笑顔可愛すぎ」「本当にカッコいい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ヨンジュンInstagram）

なお、ヨンジュンは3月10日にパリで開催されたラグジュアリーブランド「MIU MIU」の2026年秋冬コレクションショーにモデルとして参加。K-POP男性アーティストとして初めて同ブランドのランウェイを歩くという快挙を成し遂げた。

◇YEONJUN（ヨンジュン） プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、”Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。グループ内で最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿が話題になった。