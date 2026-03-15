◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル、良）

皐月賞トライアルが１６頭立てで争われ、クリストフ・ルメール騎手騎乗で１番人気のクレパスキュラー（牡３歳、美浦・栗田徹厩舎、父リオンディーズ）は７着に終わった。スタート直後は中団後ろに構えたが、３コーナー過ぎから抑え切れない感じで先頭へ。直線半ばまで粘ったが、最後は馬群にのみ込まれてしまった。

同馬は、デビュー戦の札幌・芝１８００メートルで１分４７秒２の２歳コースレコードをマークし勝利。２走目のひいらぎ賞も完勝して、当レースに臨んでいた。

１着は８番人気のアウダーシア（津村明秀騎手）、２着は２番人気のアスクエジンバラ（岩田康誠騎手）、７番人気で３着のアクロフェイズ（西村淳也騎手）までが皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山・芝２０００メートル）への優先出走権を獲得した。

クリストフ・ルメール騎手（クレパスキュラー＝７着）「残念ながらまた引っかかった。テンションが上がってきた。外から上がっていく形になったけど、息が入ってなくて最後でバテた。短い距離で勉強しないといけません」