◆女子アジア杯 ▽準々決勝 日本７―０フィリピン（１５日、オーストラリア・シドニー）

ＦＩＦＡランク８位のなでしこジャパンは同４１位のフィリピンに７―０で勝利し、１０大会連続のＷ杯（来年６月開幕、ブラジル）出場を決めた。２０２４年１２月に初の外国人指揮官として招へいされたニルス・ニールセン監督（５４）＝デンマーク＝の素顔に迫った。

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ユニーク、という言葉がニールセン監督にはよく似合う。会話ではジョークや例えが多く用いられ、非常にウィットに富む。今大会のメンバー発表でも、なでしこジャパンを「花」、なでしこに関係する人々を「蜂」と表現し、「出来るだけおいしい蜂蜜を一緒に作っていきたい」と、独特な言い回しで共闘を要請した。

昨年１２月の取材で、印象に残っている場面がある。指揮官は全ての質問が終わった後、報道陣にあるお願いをした。「ちょっとしたエクササイズをしたい。目を閉じて。質問するので、最初に頭に浮かんだことを答えて欲しい」。質問は、なでしこジャパンで真っ先に頭に浮かぶものは何か、だった。１１年のＷ杯優勝関連の答えが多く占める中、「次のＷ杯で優勝した後に同じ質問をしたら、違う答えが浮かぶことを望むよ」と冗談交じりに答えた。そこには強い意志が見えた。

かつてはロック音楽に傾倒しており、選手には時折、自慢の美声を披露している。主要な大会で優勝した際は、報道陣にも音楽を披露することを“公約”しているが、「アジア杯で優勝したら、必ずその約束は守る」と宣言。Ｗ杯出場の勢いのままに、２大会ぶりのアジア制覇も期待したい。

◆ニルス・ニールセン（Ｎｉｌｓ Ｎｉｅｌｓｅｎ）１９７１年１１月３日、デンマーク自治領グリーンランド出身。５４歳。背中の負傷により２０歳で選手を断念し、９３年から２０１２年まで母国のクラブやデンマーク代表の育成年代監督を歴任。１３年から同国女子代表の監督を務め、１７年に欧州選手権で準優勝。１８〜２２年まではスイス女子代表の監督。２３〜２４年まではマンチェスターＣの女子テクニカルダイレクター。