北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の妹、金与正（キム・ヨジョン、以下ヨジョン）氏が、2月の労働党大会で総務部長に"昇進"した。新たに編成された党幹部らとともに太陽宮殿を訪問した様子が伝えられたが、注目を集めたのはその近影だ。

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ヨジョン氏は1988年生まれと見られ、2015年、2018年に出産 したことが報じられている。今回の総務部長就任に伴い、党広報から公開された近影をめぐって、一部ネット上では「頬がこけているように見える」などと見た目の変化が指摘され、「激ヤセ報道」も出る ことになった。

かつては、外交の場でミニスカート姿で微笑みながら会話に応じることから「北朝鮮の外交アイドル」 とも呼ばれたヨジョン氏。

近年は、金総書記の娘ジュエ氏の存在感が強まり、ヨジョン氏に脚光が当たることは減少していたが、YouTube「高英起チャンネル」で北朝鮮情報を発信するデイリーNKジャパン編集長の高英起氏は、彼女の動向をこう解説する。

「金与正氏の役割は、端的に言えば金正恩氏の『スポークスマン』です。政権内で数少ない身内として信頼が厚く、2月の党大会で部長に昇格すると、早速、米韓合同軍事演習に反発する談話を発表 。

『わが国家元首（金正恩）は……』と金正恩氏が直接言いにくい内容を代弁しました。今後も政権中枢で重要な役割を担うとみられます」

ヨジョン氏は、見た目の変化も騒がれている。北朝鮮国内において、彼女のビジュアルはどう評価されているのか。

「昨年以降、急激に痩せた姿が目立ち、健康不安を指摘する声もある。金正恩氏の視察には頻繁に同行し、エネルギッシュに活動しています。

一方、メディアで華やかに登場するジュエ氏と比較され『姪に負けた』とも囁かれています。報道の自由がない北朝鮮では、プロパガンダ報道に映る姿が人物評価の材料になりやすいからです。

ただし、金正恩氏にもしもの事態があった場合は、金与正氏が代理となる。しかし、それはあくまでも金ジュエ体制確立までのピンチヒッターです」（同前）

男尊女卑の北朝鮮で、女性幹部が増加の背景

なお、今回の党大会で北朝鮮政権の女性進出も注目を集めている。崔善姫（チェ・ソンヒ）外務相の再登板、 ヨジョン総務部長のほか、元歌手 ながら宣伝煽動部副部長を務める玄松月（ヒョン・ソンウォル） 氏の存在だ。

「男尊女卑といわれる北朝鮮で女性幹部の登用やメディア露出が増えている背景には、将来の『金ジュエ後継体制』意識した環境づくりの側面があると考えられます。

女性が政治のトップに立つことへの社会的な違和感を徐々に和らげる狙いとみられ、こうした動き自体が金ジュエ氏後継説を裏付ける一つの傍証ともいえます」（同前）

金正恩体制を最も近くで支える妹の動向は、今後も北朝鮮政治を読み解く鍵となりそうだ。