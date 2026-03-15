お笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太さんの長女で、モデルの梶原叶渚（かじわら かんな）さんが3月14日、自身のインスタグラムを更新。「マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演したことを報告しました。

【写真を見る】【 キンコン梶原の長女・梶原叶渚 】 TGC出演後に心境告白 「たくさん緊張した分、より楽しくランウェイすることができました」 ファンからは「お姫様みたい」の声

梶原さんは「マイナビ TGC 2026 S/S ありがとうございました」と感謝を綴り、「どちらもとーっても素敵な衣装とステージで、幸せな気持ちでした」と感想を述べています。







今回のイベントで、梶原さんは2つのステージに出演しました。1つ目は、自身がモデルを務めるブランド「HTH」のステージ。「普段から着用していたブランドのステージに出られて嬉しかったです」と、愛用ブランドの大舞台に立てた喜びを明かしました。



2つ目は、アパレルブランド「ecmile.（エミレ）」と「えんとつ町のプペル」のコラボレーションステージ。「たくさん緊張した分、より楽しくランウェイすることができました」と振り返っています。







投稿の最後では「このような機会をいただけたことに､感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝の気持ちを表現し、「#TGC #マイナビTGC #梶原叶渚」のハッシュタグを付けて投稿を締めくくりました。







この投稿に、「可愛い！！プリンセスだぁ」「画角がすごすぎます！お姫様みたい！」「どんどん綺麗になっていくね」「可愛い姿見て視力上がった気がする」などのコメントが寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】