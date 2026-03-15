安田美沙子、「結婚記念日」で夫子との旅行写真公開 SNS「素敵なご夫婦 憧れます」「絆が深まってる感じですね」
2児の母でタレントの安田美沙子（43）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。3月14日が結婚記念日だとし、夫や子どもとの家族旅行の写真を公開した。
【写真】「素敵なご夫婦 憧れます」夫子との旅行写真を公開した安田美沙子
安田は「3.14 円周率の日 結婚記念日でした」と投稿。「12年かぁ。。。早いなぁ。。。そんな記念日は、明日鳥取マラソンのゲストでお邪魔するので、家族で鳥取砂丘へ行って来ました！」と伝えた。
「永遠にいたい砂丘」として夫や子どもと訪れた砂丘の写真を公開した。最後に「これからもいろんな景色を、家族で見ていけますように。。1秒でも沢山笑っていられますように！いつもほんとにありがとう」と家族にメッセージを送った。
この投稿には「素敵なご夫婦 憧れます」「絆が深まってる感じですね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「素敵なご夫婦 憧れます」夫子との旅行写真を公開した安田美沙子
安田は「3.14 円周率の日 結婚記念日でした」と投稿。「12年かぁ。。。早いなぁ。。。そんな記念日は、明日鳥取マラソンのゲストでお邪魔するので、家族で鳥取砂丘へ行って来ました！」と伝えた。
「永遠にいたい砂丘」として夫や子どもと訪れた砂丘の写真を公開した。最後に「これからもいろんな景色を、家族で見ていけますように。。1秒でも沢山笑っていられますように！いつもほんとにありがとう」と家族にメッセージを送った。
この投稿には「素敵なご夫婦 憧れます」「絆が深まってる感じですね」などのコメントが寄せられている。