テレビ朝日系「オフレコスポーツ」が１３日に放送され、タレント・近藤千尋がＭＣを務めた。

スポーツのオフレコ話を深掘りするバラエティー。この日は、元プロゴルファーの古閑美保さんがゲスト出演。「ゴルフ界の知られざるお金事情」を明かした。

古閑さんは、２００８年に年間獲得賞金１億円超えを果たすなどトップアスリートとして活躍したが賞金の使い道を聞かれ「メルセデス・ベンツ ＳＬ６５ＡＭＧ」の購入を報告。

「（価格は）３０００万するんですけど。父がずっと言ってたのが『いや、美保ちゃん。３０００万するから。絶対キャッシュでいこうぜ』って言われて。で、それこそ税金払って、何してしなきゃいけないから『３倍稼げ』って言われたので、９０００万。『９０００万は稼ぐ！』って言って稼ぐ。そのモチベーションで頑張れる人なんですよ。車！車！車！車！って」と笑顔を見せた。

近藤から「買ったもので人生で一番大きい買い物」を聞かれると、古閑さんは「大きい買い物で言うと、小さいときから『ママとパパにお城を建てる！』って言って選んだものがゴルフだったんで。まず家を建てました」と故郷の熊本に家を新築したことを述懐。

「２３（歳）で家を。元々は父が持ってる土地が３００坪ぐらいあったのかな？それを買い足して、今、８００坪ぐらいある。家を建てて裏の山も買ったよ」と打ち明けた。

近藤が驚きながら「熊本にディズニーランドとか作ったらいいじゃないですか？」と話すと、古閑さんは「ディズニーランドまではいかないけど、体育館ぐらいは建つよ」と話した。

近藤が「祖母の家が熊本で。空港とかも行ってたから…」と明かすと、古閑さんは「じゃあ、もう『古閑さんの家に寄って！』って言えば、タクシーの運転手さん、みんな寄ってくれるよ。建てた時は『美保御殿』って言って。観光バスが止まったんだから。いや、これ、本当です」と豪快エピソードでスタジオを騒然とさせていた。