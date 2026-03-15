独自の「雪国断熱」もスゴい！

2026年2月21日から22日の2日間、東海地区最大級となるキャンピングカーの祭典「名古屋キャンピングカーフェア SPRING」が、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場：愛知県常滑市）にて開催されました。

新潟県上越市から遠征してきたキャンピングカービルダー「バンテック新潟」のブースでは、ポップアップルーフや180Wフレキシブルソーラーパネル、「雪国断熱」などをフル装備したバンレボ「Diario Pop（ディアリオ ポップ）」に注目です。

【画像】超カッコいい！ これが日産の“家族6人寝られる”キャンパー「ディアリオ ポップ」です！ 画像で見る（30枚以上）

ベース車として選定された日産「キャラバン グランドプレミアム GX」は、LEDヘッドランプや本革ステアリング＆シフトノブなど、最上位グレードに相応しい装備を搭載。もちろん、インテリジェントエマージェンシーブレーキやクルーズコントロール（ガソリン車）、フロント＆バックソナーといった運転支援システムも標準装備しています。

そして、強力な電装システムを搭載したディアリオ ポップでは、FFヒーターやDCクーラーをはじめ、ビルトイン式の電子レンジ、冷蔵庫、シャワー付きのシンクなどを搭載。

また、新潟という地域性を活かした「雪国断熱加工＆フルトリム」も採用し、いつでもどこでも快適なアウトドアライフを演出します。

前後に大きくスライドできる「マルチアクションシート（2列目＆3列目シート)」は、ドライビングモード／ベッドモード／カーゴモードへと展開できます。

ベッドモードは「2段ベッド」への展開も可能で、ポップアップルーフと合わせると、最大6人（大人5人＋子ども1人）がぐっすりと眠れるスペースが広がります。

ポール式のダイネットテーブルも秀逸で、使わない時はバックゲートの専用キャリアに収納可能。テーブルアンカーは2列目シートの前部／3列目シートの前部の2か所に配されているため、シーンに応じてマルチアクションシートとのアレンジを使い分けることができます。

その他、7型ワイドナビゲーション＆リアフリップダウンモニター、USBポート／DC12Vソケット／AC100Vコンセントなども標準装備し、より快適なロングドライブやノマド生活をサポートします。

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会場の担当者によると、「ミドルクラスキャンパーは後からこれが欲しい、あれが欲しいとなってオプションが積み重なっていきがちなので、今回は最初から“ここまでできる”というコンセプトで造り上げてみました」とのこと。

販売価格（消費税込み）は890万3400円からとなっています。

日常使いからキャンピングカー、トランスポーター、そしてサテライトオフィスとして多用途に機能するディアリオ ポップは、「最初から一番高いのを買うのがけっきょくお得」という、プレミアムかつお得な1台といえそうです。