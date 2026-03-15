全豪女子オープンを制覇したハナ・グリーン（撮影：GettyImages）

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＜全豪女子オープン　最終日◇15日◇コーヨンガGC（オーストラリア）◇6372ヤード・パー72＞オーストラリアの女子ナショナルオープンは、最終ラウンドが終了した。

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単独トップで出た世界ランキング9位のハナ・グリーン（オーストラリア）がトータル11アンダーまで伸ばし、逃げ切りで地元ナショナルオープン制覇を果たした。42歳のベテラン・上原彩子は4バーディ・2ボギーの「70」をマーク。日本勢トップとなるトータル2オーバー・26位タイに入った。日本ツアールーキーの池羽陽向はトータル11オーバー・60位タイ。22歳の木村葉月はトータル13オーバー・64位タイで4日間を終えた。
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