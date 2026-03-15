菅楓華が6打差圧倒ツアー2勝目 46年ぶり海外大会で初代覇者に
＜台湾ホンハイレディース 最終日◇15日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞国内女子ツアー新規大会の最終ラウンドが終了した。単独トップで出た20歳・菅楓華が6バーディ・3ボギーの「69」をマーク。トータル5アンダーで逃げ切り、昨年の「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」以来となる2勝目を飾った。
【ライブフォト】優勝を決めてバンザイ！
前半は2バーディ・2ボギーで粘り、2位と4打差でハーフターンした。後半ではギアを上げて4バーディ・1ボギーで影も踏まさぬ独走劇を披露。ツアー46年ぶりとなる海外試合で、初代女王として名を刻んだ。トータル1オーバー・2位に昨季の年間女王・佐久間朱莉。トータル2オーバー・3位には米ツアーを主戦場としている古江彩佳が入った。ホールアウト後、U-NEXTの優勝インタビューでは「こんなに早く2勝目を挙げられると思わなかったので、すごくうれしい。（今季の目標）年間3勝を挙げられるように、日本に帰ってからも頑張ります」と白い歯をこぼした。優勝によって36万ドル（約5677万円）を獲得。その使い道については、「日本に帰って、おいしいご飯を家族と食べたいです」と話し、報道陣の笑いを誘った。ツアー復帰2戦目の小祝さくらはトータル9オーバー・13位タイで4日間を終えた。プロ2年目の吉田鈴も13位に入り、『明治安田ベストルーキー賞』（ツアー未勝利選手が対象）を受賞。賞金200万円を獲得した。【最終ラウンドの上位成績】優勝：菅楓華（-5）2位：佐久間朱莉（+1）2位：古江彩佳（+2）4位：入谷響（+5）4位：金澤志奈（+5）6位：桑木志帆（+7）6位：ヤニ・ツェン（+7）6位：チェン・ミンロウ（+7）6位：ヌック・スカパン（+7）6位：P.K.コンクラファン（+7）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
台湾ホンハイレディース 最終結果
菅楓華 プロフィール＆成績
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