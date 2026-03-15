◇女子ゴルフツアー 台湾ホンハイ・レディース最終日（2026年3月15日 台湾 オリエントG＆CC＝6720ヤード、パー72）

3打差の首位で出た菅楓華（20＝ニトリ）が6バーディー、3ボギーの69をマークし、通算5アンダーで逃げ切り、今季初優勝を飾った。4日間ただ1人アンダーパーで乗り切り、2位に6打差をつける圧勝で、昨年9月のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン以来のツアー通算2勝目を挙げた。

優勝インタビューでは「こんなに早く2勝目を挙げられると思っていなかったのですごくうれしい。単独首位での最終日スタートだったし、難しいコースを回るのが初めてだったのですごく緊張したけど、自分のできることをしようと集中できた」と振り返った。

1番パー5でラフからのアプローチをピン側に寄せてバーディー発進。4番では7メートルを沈めて、序盤は快調に伸ばした。

7番と8番の連続ボギーで後退した。ただ8番はショットとアプローチのミスが重なり、ダブルボギー以上必至の大ピンチで4メートルのパットをねじ込んだもの。その粘りが後半のバーディーラッシュにつながった。

10番パー5で3打目をピン側に寄せて好機を生かすと、11番はグリーン奥からウエッジで放り込みチップイン。連続バーディーで巻き返した。

さらに13番では10メートル近いフックラインを読み切り、15番では残り約30ヤードからの2打目を1メートルに寄せてリードを広げた。

勝因を聞かれると「パットがすごく決まってくれた」とうなずいた。優勝賞金約5678万円を獲得し「日本に帰っておいしいご飯を家族で食べたい」とはにかんだ。

今後に向けては「今季は年間3勝を挙げられるように、日本に帰っても優勝できるように頑張りたい」と気を引き締めた。