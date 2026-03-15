『魔法の姉妹ルルットリリィ』声優キャスト8人が集結 主人公姉妹の声優がライブも披露
『ぴえろ魔法少女シリーズ』の新作テレビアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』（毎週日曜 後10：30、4月5日スタート）のプレミア上映会が15日、都内で行われ、橘めい（野々山風＆こんぺとリリィ役）、小鹿なお（野々山流＆ましゅールル役）、七海ひろき（うぐいす役）、茅野愛衣（あずき役）、和泉風花（神立塔子役）、廣原ふう（青園せな役）、八乙女光（ミーター役）、天崎滉平（瀬尾翔太役 ※崎＝たつさき）という総勢8人のキャストが登壇した。
【写真】すっかり仲良しになった八乙女光、天崎滉平
イベントは、キャラクターたちによる影ナレを合図にスタート。橘による本編2話挿入歌「La Lu Sugarin'」（ラルシュガリン）を、続いて小鹿も登壇し、エンディング主題歌「Calling」（コーリング）を2人で披露した。まさに魔法少女なカラフルでかわいさいっぱいの衣装で全力で歌い踊った2人は、「ドキドキしました」とさわやかな笑顔を見せた。
ライブパートの後は、キャスト全員が登場。七海と茅野のMCでトークを展開。第1話の感想を語り合い、それぞれ演じるキャラクターの魅力を発表。廣原演じるせなは第1話ではまだ登場していないということで、特別に「ビジュ担当、せな」という劇中で披露される予定のせりふを廣原が披露し、大いに盛り上げる一幕も。
最後に、橘は「私もこの作品に出会ってから毎日キラキラしてドキドキすることがいっぱいで、本当に幸せをたくさんいただいております」と声を弾ませ、「この作品を見てドキドキしたものを受け取ったり、幸せな気持ちでいっぱいになれたらうれしい」と期待をにじませた。
小鹿は「ワクワクと勇気が届けられるような、こんなすてきな作品に携わることができて幸せです」と弾ける笑顔を見せ、「私たちキャスト一同もものすごく真摯に収録に取り組んでおりますので、ぜひ続きも本放送で楽しみにいただけたら」と呼びかけた。
本作の物語は、主人公の風は夏休みが待ち遠しい無邪気な小学生で、流は控えめだけど頑張り屋の中学生…むかしは仲良し姉妹だった2人も、最近、心の距離がなんだか遠い。ある日、風は不思議な宇宙船に出会い、魔法の力を授かる。そして一方で流もまた、すてきな魔法の力を手にしていた。あこがれていた大人の姿に変身する風と流。ただし、ルールがふたつ。「期限は1年間」、「魔法のことを誰にも 知られてはいけない」。やがて2人はお互いの秘密を知らぬまま、それぞれアイドルとして活躍することになる…というストーリー。
イベントは、キャラクターたちによる影ナレを合図にスタート。橘による本編2話挿入歌「La Lu Sugarin'」（ラルシュガリン）を、続いて小鹿も登壇し、エンディング主題歌「Calling」（コーリング）を2人で披露した。まさに魔法少女なカラフルでかわいさいっぱいの衣装で全力で歌い踊った2人は、「ドキドキしました」とさわやかな笑顔を見せた。
ライブパートの後は、キャスト全員が登場。七海と茅野のMCでトークを展開。第1話の感想を語り合い、それぞれ演じるキャラクターの魅力を発表。廣原演じるせなは第1話ではまだ登場していないということで、特別に「ビジュ担当、せな」という劇中で披露される予定のせりふを廣原が披露し、大いに盛り上げる一幕も。
最後に、橘は「私もこの作品に出会ってから毎日キラキラしてドキドキすることがいっぱいで、本当に幸せをたくさんいただいております」と声を弾ませ、「この作品を見てドキドキしたものを受け取ったり、幸せな気持ちでいっぱいになれたらうれしい」と期待をにじませた。
小鹿は「ワクワクと勇気が届けられるような、こんなすてきな作品に携わることができて幸せです」と弾ける笑顔を見せ、「私たちキャスト一同もものすごく真摯に収録に取り組んでおりますので、ぜひ続きも本放送で楽しみにいただけたら」と呼びかけた。
本作の物語は、主人公の風は夏休みが待ち遠しい無邪気な小学生で、流は控えめだけど頑張り屋の中学生…むかしは仲良し姉妹だった2人も、最近、心の距離がなんだか遠い。ある日、風は不思議な宇宙船に出会い、魔法の力を授かる。そして一方で流もまた、すてきな魔法の力を手にしていた。あこがれていた大人の姿に変身する風と流。ただし、ルールがふたつ。「期限は1年間」、「魔法のことを誰にも 知られてはいけない」。やがて2人はお互いの秘密を知らぬまま、それぞれアイドルとして活躍することになる…というストーリー。
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