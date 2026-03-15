元TOKIOの松岡昌宏（49）が14日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。ポーカーといってすぐ浮かぶ人物について明かす場面があった。

この日はプロポーカープレーヤーの岡本詩菜がゲスト。京大卒で外資系証券会社に勤務したのち、プロに転身。ポーカー歴はわずか6年ながら、世界最高峰のポーカーイベントWorld Series of Poker （WSOP）の「Ladies Championship」で2連覇を成し遂げた。

「博多華丸・大吉」の博多大吉が「ここ数年、日本でもめちゃめちゃ流行ってるでしょ？街のあちこちにありません？ ポーカーバーみたいな」と指摘。松岡昌宏がキョトンとする中、大吉は「嘘でしょ？めちゃめちゃありますよね」と驚き。

岡本は「都内の主要な駅だったら1駅に5、6個くらいはお店がありますね」と応じると、松岡は「そうなんだ。ポーカーって田中圭しか出てこないですよ」と俳優の田中圭の名前を挙げた。

これに、大吉も「日本を代表する芸能人プレイヤー、やってますもんね。あとアントニーね」と話すと、岡本も「田中圭さんは同じ大会の違うイベントで、優勝ではなかったんですけど、かなり上位まで走ってましたね。結構凄いですよ。有名人じゃなくても、そこまでいったら話題になるくらいのところ」と評価した。

田中は昨年7月、米ラスベガスで行われた同大会に出場し、1935人がエントリーする中、3位となり、賞金11万5295ドル（約1700万円）を獲得したことで話題となった。