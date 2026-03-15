渡辺美優紀、美ウエスト際立つモードな装い 青アイシャドウがお似合い【IDOL RUNWAY COLLECTION 2026】
【モデルプレス＝2026/03/15】モデルの渡辺美優紀が15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。
【写真】32歳元NMB、ほっそりウエストのぞくキャミ姿
渡辺は、大粒のビジューが輝くヘッドピースに、蝶のモチーフをあしらった黒のキャミソールとパンツ姿で降臨。引き締まったウエストや美しい素肌を披露し、目元に差したブルーのアイシャドウがクールな魅力を引き立てた。
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳元NMB、ほっそりウエストのぞくキャミ姿
◆渡辺美優紀、美ウエスト際立つモードな装い
渡辺は、大粒のビジューが輝くヘッドピースに、蝶のモチーフをあしらった黒のキャミソールとパンツ姿で降臨。引き締まったウエストや美しい素肌を披露し、目元に差したブルーのアイシャドウがクールな魅力を引き立てた。
◆「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」乃木坂46、FRUITS ZIPPERら人気アイドルが集結
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】