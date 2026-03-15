

トライフープ岡山

プロバスケットボールB3・トライフープ岡山が15日、ホームの津山総合体育館で東京ユナイテッドバスケットボールクラブと対戦し、73対81で敗れました。第3クオーターまでリードを守りながら、最終第4クオーターでわずか6得点とオフェンスが沈黙し、痛い逆転負けを喫しました。

試合は序盤から岡山が優位に進めました。第1クオーターを22-18で終えると、第2クオーターもリードを保ち、45-40で前半を折り返します。

後半に入っても接戦が続き、岡山が67-65と2点リードで最終第4クオーターを迎えました。しかし、ここから岡山の得点が止まります。東京Uに16点を奪われたのに対し、岡山はわずか6得点に抑え込まれ、試合をひっくり返されました。

岡山はテレンス・キングがチーム最多の16得点、若狭功希とキャメロン・ハンカーソンがそれぞれ12得点を挙げました。また、ジョシュ・スコットが10得点、16リバウンドと奮闘しました。

■試合結果

・大会名：B3リーグ第24節GAME2

・日時：2026年3月15日 14:05 TIPOFF

・会場：津山総合体育館（岡山・津山市）

・結果：トライフープ岡山 73 - 81 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ