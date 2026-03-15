◆国内女子プロゴルフツアー 台湾ホンハイレディース 最終日（１５日、台湾・オリエント・クラブ＝６７２０ヤード・パー７２）

トップで出た２０歳の菅楓華（ニトリ）が逃げ切り、昨年９月のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン以来のツアー２勝目を手にした。６バーディー、３ボギーの６９で回り、通算５アンダー。６打差をつける圧勝だった。

優勝インタビューで「こんなに早く２勝目を挙げられると思っていなかったので、すごくうれしい。今季は年間３勝を挙げられるように、日本に帰ってからも優勝できるように頑張りたい」と喜びを口にした。

後続に３打差をつけた第３ラウンド後に「まだ何があるか分からないので、明日は明日で切り替えて頑張りたい」と話していた菅。１０、１１番で連続バーディーを奪い差を広げた。難しいコンディションの中、ただ一人アンダーパーで大会を終え、笑顔で両手を上げた。

今大会は日本、台湾の両女子プロゴルフ協会が共催する新規大会。日本ツアーの台湾開催は４８年ぶり、海外開催は４６年ぶりとなる。賞金総額は３億１５４２万円、優勝賞金は５６７７万５６００円。