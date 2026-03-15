◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル、良）

皐月賞トライアルが１１６頭立てで争われ、８番人気のアウダーシア（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）が、鮮やかに大外から差し切り２連勝で重賞初挑戦Ｖ。当レース初勝利となった津村明秀騎手は当レース初勝利で今年、早くも重賞４勝目。勝ちタイムは１分４６秒０は、０２年にタニノギムレットがマークした１分４６秒９を上回るレースレコードとなった。

クラシックを沸かせたリリーノーブルを母に持つ良血馬。阪神ＪＦ、オークス２着。桜花賞３着と母が届かなかったＧ１タイトルを手に入れられるか。管理する手塚久調教師は、共同通信杯を勝ったリアライズシリウスと有力馬２頭を皐月賞を送り込む可能性も出てきた。

２着は２番人気のアスクエジンバラ（岩田康誠騎手）、３着には７番人気でアクロフェイズ（西村淳也騎手）が入り、皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山・芝２０００メートル）への優先出走権を獲得した。

津村明秀騎手（アウダーシア＝１着）「気性面で幼いところがあって、未勝利を勝ってからの重賞だったので、前半はリズム重視でいって持ち味である長く良い脚を存分に使わせたいなと思っていました。今日も前がなかなか止まらない馬場だったのでそれを意識して３コーナー過ぎから早めに上がっていこうというつもりでいました。

時計が速い？ スローの切れ味勝負より速い時計の方が対応出来る馬なので、そのあたりも向いたかなと思います。

自身は重賞４勝目？ 乗せてもらっている馬が頑張ってくれていることにつきると思います。

今後の期待？ 背中は良い馬ですが、まだまだこれから芯が入ってくるなと言う感じなので、これから秋に向けてはもっと良くなると思います」