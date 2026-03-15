フィギュアスケート・アイスダンスで西山真瑚（24）と“りかしん”カップルを組む紀平梨花（23）が15日、インスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）との4ショットを公開した。

紀平は「りくりゅうがI AMモントリオールに こっちで会えると思ってなかったのでびっくりです！！」と笑顔で記念撮影する4人の集合ショットを投稿。ビリヤードをする姿も披露し、「オリンピック、本当におめでとう＆お疲れ様 楽しい時間をありがとう」とつづった。

西山も「モントリオールでの楽しい時間をありがとう！」とビリヤードを楽しむ動画を投稿し、感謝を伝えた。

フォロワーからは「素敵なメンバー」「りくりゅう&りかしん モントリオールで親交を深めることができて良かったですね」「梨花ちゃん表情良いね」「りくりゅうのお二人と逢えてビリヤード楽しそう 梨花ちゃんの幸せな顔見たらこちらまで笑顔になります」「微笑ましいです アイスカップルとペア大好きです」などのコメントが届いている。