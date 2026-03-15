◇プロ野球 オープン戦 巨人-日本ハム(15日、東京ドーム)

巨人先発・則本昂大投手が5回無失点と好投しました。

7日のオリックス戦以来オープン戦3度目のマウンドに上がった則本投手。本拠地・東京ドームデビューとなったこの日の初回は、4番に入った日本ハム・矢澤宏太選手に初球セーフティーバントを決められるなどピンチを招きます。しかし5番・西川遥輝選手を見逃し三振に切ってとり、ピンチを脱しました。

2回も先頭から連打を浴びますが、次打者をサードゴロのダブルプレーに打ち取りこの回も無失点。3回は2本のヒットを許しこの回もピンチを迎えましたが、西川選手から変化球で2打席連続三振を奪いスコアボードに0を刻みました。

4回はこの試合初めて三者凡退に。5回は四球と安打で得点圏に走者を背負いましたが、この試合2安打を打たれていた矢澤選手から空振り三振を奪って無失点としました。

則本投手はこの試合、5回84球を投げ7被安打、6奪三振、1四球、無失点の内容。ストレートの最速は146キロでした。

オープン戦ここまで2試合に登板していた則本投手。前回登板は2番手でマウンドに上がるも、3回62球、5被安打、2四球、4失点という内容でした。