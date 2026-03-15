ロサンゼルス・ドジャースと12年総額3億2500万ドル（約465億円）という巨大契約を結び、名実ともに世界トップクラスの投手となった山本由伸。

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しかし、彼が中学時代を過ごした「東岡山ボーイズ」の恩師は、「ヨシがプロになるなんて、誰も思わなかったはずですよ」と振り返る。当時の山本は小柄でユニホームはブカブカ。決して目立つエリートではなかった野球少年は、いかにしてメジャーの舞台へと登り詰めたのか『証言 山本由伸』（宝島社）の一部を抜粋し、恩師が明かす、かつての山本由伸の姿を紹介する。



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「サボりの天才」だったヨシ

12年前、山本由伸は中学生の硬式野球チーム「東岡山ボーイズ」を卒団している。夏場は太陽が照りつけ、冬場は強風が吹きつける河川敷のグラウンドでプレーしていた。山本の在籍当時から今も監督を務めるのは、56歳の中田規彰だ。入団当時の山本のことを中田はよく覚えているという。

「ヨシ（山本由伸）は、とにかく細かったです。体が大きくなるのを見越してユニホームを買ったんでしょうけど、ブカブカでしたね。半袖なのに、ヒジくらいまで隠れていましたから」

将来、メジャーリーガーになる片鱗は感じられたのか？ そう尋ねても、中田は苦笑交じりに首をひねるだけだった。

「気づかなかったですねぇ。今までヨシよりすごいと思った選手はたくさんいましたから。社会人野球で活躍して監督までなった子や、甲子園に4回も出た子、斎藤佑樹（元日本ハム）から甲子園のバックスクリーンに放り込んだ子もいました。ヨシがプロになるなんて、誰も思わなかったはずですよ」

岡山県備前市出身の山本は、岡山市にある東岡山ボーイズのグラウンドまで車で通っていた。送迎するのはいつも母の由美さんだった。中田は「明るく、しゃきしゃきしたお母さんでした」と語る。

小学生時に所属した「伊部パワフルズ」では、山本は主に捕手としてプレーしていた。ところが、東岡山ボーイズに入団した山本は、自分の意思で二塁を守っていたという。中田は「与一への憧れがあったのかも」と推察する。

中田の言う「与一」とは、山本の1学年先輩である石原与一のこと。伊部パワフルズでもチームメートで、山本は与一を慕っていた。中田は与一の人間性を高く評価する。

「与一は内野を守っていて、練習には真面目に取り組むし、リーダシップもある子でした。ヨシとは小学生の頃から仲がよかったみたいですね」

誰もが認めるチームリーダーだった与一に対し、山本の練習に取り組む姿勢は疑問符がついていたという。中田は「サボりの天才です」と評する。

山本の要領のよさが発揮された“ある練習”

冬になると、東岡山ボーイズでは外野のポール間をダッシュで往復する定番メニューが組まれる。このポール間走で、山本の要領のよさが発揮されたと中田は明かす。

「制限タイムは1分なんですけど、ヨシの足の速さなら50秒でいけるはずなんです。でも、いつも59秒とかギリギリでゴールする。コーチたちが『もっと行け〜！』とハッパをかけても、絶対に全力で走らない。でも、制限タイムはクリアしているから、こちらも怒るに怒れないんですよ」

当時から運動能力は優れていた。だが、指導陣であってもその全容は測りかねていた。

中田は呆れたようにこう漏らす。

「全力で走ったら速いと思うけど、そのアピールをしないんです。打っても、守っても、走っても、何をやらしてもよかった。でも、ガムシャラではないので、一番にはならない。それがヨシの印象でしたね」

「ヨシが僕の夢を叶えてくれた」

今回の取材には中田の長男・厚大が同席していた。厚大は東岡山ボーイズで山本の1学年下だった。中学時代の山本について、厚大はこう証言する。

「我が道を行くという感じで、自分が嫌なことはしない。はっきりした人でした」

生活態度はごく普通。模範生ではないが、目立った悪さをすることもない。ただし、イタズラ好きな一面もあったと厚大は明かす。

「よく遠征先で仲のいい子とタッグを組んで、イタズラをしていました。びしょびしょに濡らしたティッシュを『パックじゃ！』と友達の顔面にピシャッと叩きつけたり、夜中の2〜3時頃に寝てる選手の鼻先へ、細長くまとめたティッシュを刺して起こしたり」

肉体もサボり方もイタズラも、スケール感はこぢんまり。メジャーリーグで大仕事を成し遂げる予兆は、まったくと言っていいほどなかった。

中田の取材には、東岡山ボーイズの創設者であり、現在は会長を務める78歳の藤岡末良も同席してくれた。藤岡はバックネット裏で中学球児を見やりながら、しみじみと口にした。

「僕が思うのはね、こんな河川敷のグラウンドから、ヨシのような選手が出るなんて、夢にも思わんかったということ。ヨシが僕の夢を叶えてくれたんですよ」

〈森繁和監督から「山本をちゃんと見てたんか!?」と詰問され…山本由伸を“獲り逃がした”男が明かす、多くのスカウトが「山本のことを記憶していない」納得の理由〉へ続く

（中田 規彰／Webオリジナル（外部転載））