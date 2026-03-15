■サッカー AFC女子アジアカップ準々決勝 日本7ー0フィリピン（日本時間15日、オーストラリア・シドニー）

来年のワールドカップの予選を兼ねたアジアカップ。日本女子代表（FIFAランク8位）は準々決勝でフィリピン（同41位）と対戦し、7ー0で勝利。なでしこジャパンはベスト４進出を決めて、ブラジルで行われるFIFA女子ワールドカップ2027に10年連続10度目の出場を決めた。引いて守るフィリピンに対して、前半45分に田中美南（31）、古賀塔子（20）が立て続けにゴールを決めて、前半は2対0、後半には途中出場の千葉玲海菜（26）、そして、松窪真心（21）は代表初ゴール、さらに古賀、谷川萌々子（20）、植木理子（26）がゴールを挙げるなど7ー0で快勝した。

予選グループでは3戦17得点無失点のなでしこの先発はGKに平尾知佳（29）、DFは清水梨紗（29）、南萌華（27）、古賀塔子（20）、守屋都弥（29）。MFは宮澤ひなた（26）、清家貴子（29）、長谷川唯（29）、藤野あおば（22）、林穂之香（27）。FWは田中美南（31）。前節のベトナム戦から8人を交代、長谷川は４試合連続、3試合連続ゴールの清家もスタメンとなった。

なでしこは前半から引いて守るフィリピンに対して、両サイドからの崩しを見せ、左サイドからのボールを代表100試合のメモリアルとなる長谷川が、キーパーの動きを見て、ループシュートを狙ったが、かき出されてしまった。

5バックでがっちりゴール前を固められ、両サイドの攻撃に加えて、ミドルシュートなども放ち、フィリピンディフェンスを前に引きずり出していった。すると、右サイドを清家が切り込むと、センタリングをキーパーに弾かれたが、こぼれ球に長谷川が反応、ゴールを狙うが、わずか左に外れてしまった。

前半45分、林のコーナーキックをゴール前で古賀が狙うが、キーパーに弾かれると、混戦となり最後は、田中が強引に頭で押し込み、今大会初ゴールをマーク。フィリピン守備陣をようやく攻略すると、前半アディショナルタイムにはまたも林のコーナーキックに古賀がヘディングで合わせて2点目を奪った。

継続して攻め続けたなでしこはフィリピンゴールをこじ開けて、2対0で前半を折り返した。後半は守屋と清家に代えて千葉玲海菜（26）、北川ひかる（28）を投入した。

後半4分、林のコーナーキックに代わった千葉がヘディングで合わせたが、キーパーの好セーブで得点ならず。しかし、20分、左サイドの藤野からアーリークロスが上がると、千葉が走り込み、スライディングで合わせて、今大会初ゴールをマークした。

さらに22分、途中出場の松窪真心（21）が右サイドから切り込むと、2人を抜いて、右足を振り抜き、今大会初出場で代表初ゴールを挙げた。31分には古賀がこの日2得点目、41分には途中出場の谷川萌々子（20）が今大会2ゴール目を挙げた。終了間際にはこちらも途中出場の植木理子（26）が3試合連続ゴール、今大会5点目となった。

なでしこジャパンはこの試合で43本のシュートを放つなど、圧倒的な攻撃力を見せてベスト4進出決定、そして、ブラジルで行われるFIFA女子ワールドカップ2027に10年連続10度目の出場を決めた。アジアカップの準決勝は18日、ウズベキスタンに6−0と圧勝した韓国との対戦となる。

【日本代表の結果】

3月4日 日本 〇2ー0 チャイニーズ・タイペイ

3月7日 日本 〇11ー0 インド

3月10日 日本 〇4ー0 ベトナム

3月15日 準々決勝 日本 〇7ー0 フィリピン

3月18日 準決勝 日本ー韓国

3月21日 決勝

