◇第6回WBC決勝ラウンド 準々決勝 日本５ー８ベネズエラ（2026年3月14日 ローンデポ・パーク）

元ロッテの沢村拓一氏（37）が「スポーツナビ野球チャンネル」でWBC準々決勝・日本―ベネズエラ戦を生解説。伊藤大海投手（28）が逆転3ランを浴びた場面で“嫌な”予感を指摘した。

5―4で迎えた6回、日本は切り札の伊藤を投入したが、無死一、三塁とピンチを招いた。

アブレイユに対して2ボール1ストライクとなったところで、沢村氏は「嫌なカウントですね」と指摘した。

直後に逆転3ランを浴びてしまった。

2ボール1ストライクがバッティングカウントであることはもちろんだが、沢村氏は打者の動きに注目していた。

「投げるボールに打者が反応していなかった。いいところなのにフォークにも反応していなかった」と指摘した。

2球投じたスプリットを見送られ、4球目に投じた内角高め146キロ直球を右翼席まで運ばれた。

沢村氏は「手詰まりになったところでインコースいくとああいう風になってしまう」と、結果的に日本の運命を変えることになった一発を振り返った。