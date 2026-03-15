〈「とにかく細かった」「ヨシよりすごいと思った選手はたくさんいました」…地元の恩師が明かす中学生“山本由伸”の“意外すぎる練習姿勢”〉から続く

ドラフト会議で「逃した魚」が他球団で大活躍したとき、スカウトは針のむしろに座らされる。

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のちに日本球界を無双し、メジャーリーグへと羽ばたいた山本由伸。彼がオリックスに4位指名された2016年、中日ドラゴンズの九州担当スカウトを務めていた三瀬幸司は、当時の森繁和監督から「山本を見てたんか？」とキツい詰問を受けた。

そんな三瀬スカウトは、山本が高校2年生の土砂降りのマウンドに立つ姿を見ていた。しかし――。ここでは、山本由伸の関係者がエースの実像を明かした『証言 山本由伸』（宝島社）の一部を抜粋。三瀬スカウトは山本由伸をどのように評価していたのか。



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「山本をちゃんと見てたんか？」という詰問

「なんであれが獲れんかったんや？」

「ちゃんと見てたんか？」

現場でそんな言葉を浴びせられるたびに、三瀬幸司はため息を押し殺す。獲り逃がした選手が他球団で活躍しようものなら、スカウトは針のむしろに座らされる。

当時、中日の監督を務めていた森繁和からは、「山本を見てたんか？」と詰問された。

九州地区担当スカウトとして、宮崎・都城高の山本由伸をどのように評価していたかは非常に重要な問題だった。そんな時、スカウト部長を務めていた中田宗男は「いや、三瀬は山本のことを買っていましたよ」とかばってくれた。三瀬は「あの言葉で救われました」と述懐する。

事実、中日の九州地区担当スカウトである三瀬は、山本を高く評価していた。2016年の九州地区には、「九州四天王」と呼ばれる有望投手がいた。梅野雄吾（九産大九産）、浜地真澄（福岡大大濠）、太田龍（れいめい）、そして山本の4人である。このなかで、三瀬は山本を一番に推していた。

「私のなかで山本と梅野の二人が抜けていたのですが、どちらの評価を上にするかは難しかったです。山本のフォームと球質が好きで、プロ志望届を提出したあとに実施した面談でも好印象でした」

スカウトは基本的に、ドラフト候補との接触を禁じられている。練習に通い、試合を視察しても、直接対話することはできない。ドラフト会議を直前に控え、プロ志望届を提出した選手にかぎり、プロ側との面談が許可される。

山本と対話した三瀬は、その高い思考力に舌を巻いた。

「技術のことも将来像のことも、自分自身でどうしたいかをしっかりと思い描いていました。山本は聞かれたことに対して、自分の言葉で的確に答えてくれる。しどろもどろになる子も多いのですが、『山本は絶対によくなるだろうな』と思いました」

三瀬のことをスカウトというより、野球選手として認識している野球ファンも多いに違いない。三瀬もそれを現場で実感するという。

「初めてお会いした指導者の方に名刺をお渡しすると、『おぉ〜』となることも多いです。変わった苗字なので、私の現役時代を覚えてくださる方も多いようです」

03年ドラフト会議で、三瀬はダイエー（現ソフトバンク）から7巡目指名を受けている。

所属先のNTT西日本中国野球クラブが休部となり、27歳でプロ入りした「オールドルーキー」だった。プロ1年目からクローザーに抜擢され、いきなり32セーブポイントを記録。同年の新人王、最優秀救援投手を受賞した。その後もリリーフとして活躍し、10年にはトレードで中日に移籍。通算317試合に登板し、14年かぎりでユニホームを脱いだ。

そして、三瀬は中日の九州地区担当スカウトに就任する。

「前任者が暫定的にスカウトになった方で、引き継ぎをほとんどされないまま九州担当になりました。最初はひたすら強豪校にアポを取って、挨拶に回っていましたね」

どんなに苦しい状況でも飄々と、堂々としていた山本

宮崎県の強豪校をリストアップするなか、都城に行き当たった。何も知らずにグラウンドに足を運ぶと、そこにたまたま2年生の山本がいた。三瀬が初めて実戦での登板を見たのは、15年5月にひなたサンマリンスタジアム宮崎で開催された招待試合。バックネット裏には、何十人ものスカウトが集結していた。

「東海大相模の小笠原慎之介（現ナショナルズ）、県岐阜商の高橋純平（元ソフトバンク）と同年のドラフト1位候補が揃い踏みするとあって、当然ながらスカウトの注目度も高い試合でした」

都城の山本は、小笠原と投げ合うことになった。だが、あいにく天候は雨。せっかく全国屈指の名門校を招待しただけに、中止の判断は下しにくかったのだろう。土砂降りのなか、試合は決行された。

三瀬は初めて実戦マウンドで投げる山本に対して、こんな印象を抱いたという。

「投げにくそうだなって。内野の土の部分に水たまりが浮いていて、ゴロが飛べば内野安打になるような状況でした。球速は140キロを超えていて、いいボールでしたけど、雨の影響でコントロールに苦しんでいました。ただ、どんなに苦しい状況でも飄々としていて、堂々としていましたね」

この試合は、プロのスカウト幹部クラスも多く視察している。中日もスカウト部長の中田が同席した。だが、中田をはじめ多くのスカウトは、山本のことを記憶していないという。

目当てが小笠原や高橋で、山本がドラフト対象年ではなかったことも大きな要因だった。

そして、山本のパフォーマンス自体もスカウト陣に響く内容ではなかったということだろう。

ただし、三瀬は九州地区担当として、山本をマークすることを決めている。

「体格は平凡でしたが、投げ方にしなやかさと強さがあって、トータルしてレベルが高いピッチャー、という第一印象でした。これからもっとよくなる予感がしましたね」

（三瀬 幸司／Webオリジナル（外部転載））