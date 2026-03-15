◇女子アジア杯準々決勝 日本7―0フィリピン（2026年3月15日 オーストラリア・シドニー）

来年の女子W杯予選を兼ねるアジア杯に臨んでいる世界ランク8位の女子日本代表「なでしこジャパン」は15日、準々決勝で同41位のフィリピンを7―0で下し、準決勝進出とともに10大会連続10回目のW杯出場を決めた。

3戦全勝で突破した1次リーグに続き、決勝トーナメント初戦となったこの日も序盤から相手を圧倒。シュートの精度を欠いて無得点の時間が続いたが、前半終了間際にCKからFW田中美南（ロイヤルズ）がこぼれ球を頭で押し込み、均衡を破った。エースの今大会初得点で勢いに乗ると、直後に再びCKからDF古賀塔子（トッテナム）が頭で流し込んで追加点を奪った。2点リードで折り返した後半もハーフコートゲームを展開。20分にFW千葉玲海菜（フランクフルト）がクロスに滑り込んで3点目。さらにFW松窪真心（カレッジ）の代表初得点、古賀の2ゴール目などで突き放し、最後まで攻撃の手を緩めなかった。

パリ五輪後の24年12月、デンマーク出身のニルス・ニールセン監督が初の外国人指揮官として就任。海外でプレーする選手は大幅に増え、世界一への返り咲きを目指して強化が進んでいる。

女子W杯は来年6〜7月にブラジルで行われる。