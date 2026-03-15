アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」が15日、東京・代々木第一体育館で開催された、「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supprted by TGC」でライブパフォーマンスを披露した。

同イベントは「東京ガールズコレクション」の全面協力の元に開催される女性アイドルによるファッションイベントで、今回が3度目。

この日、同会場内で開催されたコラボ商品発表会への出席から、コラボ商品企業ステージにも参加。そこからのライブパフォーマンスとフル稼働となった。“トリ”となる5番手で登場すると、「君と目があったとき」「フルーツバスケット」「ピポパポ」「はちゃめちゃわちゃライフ！」の4曲を披露した。

「フルーツバスケット」前に仲川瑠夏（28）は会場を「皆さん、たくさんたくさん盛り上がっていきましょう！」とあおった。また、同曲の歌唱中、カメラが早瀬ノエル（22）に迫ると投げキスのようなパフォーマンスを見せ、照れ笑いを浮かべた。

真中まな（26）は「アイドルコレクション楽しんでますか！」と会場に呼びかけ、「私たちも結構最初の方から参加して楽しんでいます」と語った。

最後はステージで、全員が90度のお辞儀でファンへの感謝を示した。