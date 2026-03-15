なでしこジャパンが４強進出＆W杯出場権獲得！ フィリピンに７発完勝、シュート数は衝撃の“44−０”！ 準決勝は日韓戦【女子アジア杯】
３月15日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝で、ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンがフィリピンと対戦した。
グループステージ３連勝で首位通過したなでしこジャパン。勝てば来年の女子ワールドカップの出場権が得られる今回のゲームに、10日のベトナム戦から先発８人を入れ替えて臨んだ。
立ち上がりからゲームを支配するなか、開始４分にチャンスを創出。左サイドを突破した藤野あおばのクロスのこぼれ球に反応した長谷川唯がダイレクトで狙うも、相手GKにセーブされた。
その後も押し込み続け、20分には右からの清水梨紗のアーリークロスに田中美南が頭で合わせたが、枠の上に外れる。30分には右サイドを突破した清家貴子の折り返しのこぼれ球に長谷川が詰めたが、惜しくもゴール左に外れた。
45分、ついに均衡を破る。ゴール前の混戦から最後は田中がヘッドで押し込んだ。さらにその３分後には林穂之香の左CKに古賀塔子が頭で合わせてネットを揺らした。このまま２点リードで前半を終える。
なでしこジャパンは、後半に入っても攻撃の手を緩めない。49分、林の左CKから途中出場の千葉玲海菜がヘディングシュートを放つも、相手GKの好守に阻まれる。さらに62分にも藤野の折り返しに千葉が頭で合わせたが、枠を捉えられず。
それでもその３分後、左からの藤野のクロスに飛び込んだ千葉がダイレクトボレーを叩き込んで追加点を奪った。
さらに67分には松窪真心が個人技で突破した右足のシュートを強引にねじ込んだ。21歳MFはこれが代表初ゴールとなった。
日本の勢い止まらない。76分には清水のクロスをファーサイドの田中が頭で折り返し、最後は古賀が押し込んでこの日自身２点目を挙げた。
そして86分、ゴール前に侵入してきた谷川萌々子が右足のシュートを突き刺せば、90分には清水のクロスに植木理子が頭で合わせてゴールショーを締め括った。このまま試合は７−０で終了。ボール支配率は85パーセント、シュート数は44―０と日本は相手を圧倒した。
完勝したなでしこジャパンの４強進出と女子W杯の出場が決定。18日に行なわれる準決勝では韓国と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
グループステージ３連勝で首位通過したなでしこジャパン。勝てば来年の女子ワールドカップの出場権が得られる今回のゲームに、10日のベトナム戦から先発８人を入れ替えて臨んだ。
立ち上がりからゲームを支配するなか、開始４分にチャンスを創出。左サイドを突破した藤野あおばのクロスのこぼれ球に反応した長谷川唯がダイレクトで狙うも、相手GKにセーブされた。
45分、ついに均衡を破る。ゴール前の混戦から最後は田中がヘッドで押し込んだ。さらにその３分後には林穂之香の左CKに古賀塔子が頭で合わせてネットを揺らした。このまま２点リードで前半を終える。
なでしこジャパンは、後半に入っても攻撃の手を緩めない。49分、林の左CKから途中出場の千葉玲海菜がヘディングシュートを放つも、相手GKの好守に阻まれる。さらに62分にも藤野の折り返しに千葉が頭で合わせたが、枠を捉えられず。
それでもその３分後、左からの藤野のクロスに飛び込んだ千葉がダイレクトボレーを叩き込んで追加点を奪った。
さらに67分には松窪真心が個人技で突破した右足のシュートを強引にねじ込んだ。21歳MFはこれが代表初ゴールとなった。
日本の勢い止まらない。76分には清水のクロスをファーサイドの田中が頭で折り返し、最後は古賀が押し込んでこの日自身２点目を挙げた。
そして86分、ゴール前に侵入してきた谷川萌々子が右足のシュートを突き刺せば、90分には清水のクロスに植木理子が頭で合わせてゴールショーを締め括った。このまま試合は７−０で終了。ボール支配率は85パーセント、シュート数は44―０と日本は相手を圧倒した。
完勝したなでしこジャパンの４強進出と女子W杯の出場が決定。18日に行なわれる準決勝では韓国と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー