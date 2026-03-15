鈴木武蔵→田中パウロ淳一！ 待望の今季初勝利、栃木C32歳FWが安堵「内容はまだまだ。でも――」
３月15日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ第６節で、栃木シティはヴァンラーレ八戸と敵地で対戦。１−０で接戦を制した。
待望の今季初勝利を掴み取った一戦で、決勝点を挙げたのが田中パウロ淳一だ。
32歳のレフティは11分、ボックス内右に抜け出した鈴木武蔵のクロスにワンタッチで合わせ、ゴールネットを揺らした。
「まず、勝てたことが良かった」「内容はまだまだ。でもこの勝ちが次につながる」
試合後のインタビューで安堵の表情を見せた田中は、鈴木との連係から生まれた得点を「練習で（どんなクロスが送られてくるのか）分かっていたので、来るなと思った。飛び込めて良かった」と振り返り、日頃の積み重ねが実った形だと強調した。
思うように勝てない状況が続いていた。それだけに田中は「勝つためには、僕とか前の選手が点を決める必要があった」と語り、「なかなか勝てなくて申し訳ない気持ちだった」とサポーターへの胸中も明かした。
栃木Cは次節、３月22日にアウェーで栃木SCとのダービーマッチを迎える。昨季はJ３で11点を挙げたストライカーは「栃木SCさんは（僕たちよりも）Jリーグに長くいたので、食らいついていけるように」とリスペクトを示しつつ、「ダービーで栃木県を盛り上げていけたら」と意気込みを示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ゴール後にはキレキレのダンス！ 田中パウロ淳一の右足ワンタッチ弾！
待望の今季初勝利を掴み取った一戦で、決勝点を挙げたのが田中パウロ淳一だ。
32歳のレフティは11分、ボックス内右に抜け出した鈴木武蔵のクロスにワンタッチで合わせ、ゴールネットを揺らした。
「まず、勝てたことが良かった」「内容はまだまだ。でもこの勝ちが次につながる」
思うように勝てない状況が続いていた。それだけに田中は「勝つためには、僕とか前の選手が点を決める必要があった」と語り、「なかなか勝てなくて申し訳ない気持ちだった」とサポーターへの胸中も明かした。
栃木Cは次節、３月22日にアウェーで栃木SCとのダービーマッチを迎える。昨季はJ３で11点を挙げたストライカーは「栃木SCさんは（僕たちよりも）Jリーグに長くいたので、食らいついていけるように」とリスペクトを示しつつ、「ダービーで栃木県を盛り上げていけたら」と意気込みを示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ゴール後にはキレキレのダンス！ 田中パウロ淳一の右足ワンタッチ弾！