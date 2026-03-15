Kis-My-Ft2の玉森裕太が、自身のInstagramで回転寿司を訪れた時の動画を公開した。

【動画】意外？玉森裕太が独特なミルクレープの食べ方を披露

■玉森裕太「独特って言われる」ミルクレープの食べ方に注目集まる

この日の玉森は、真っ白な白いシャツ姿で登場。胸のポケットには細い黒ぶちメガネをかけた爽やかモノトーンコーデで、回転寿司を訪れていた。

しばし食べすすめていた様子で、目の前には皿が重なっている。そこにキラキラとした演出と共にレーンに流れてきたのは、ビスケットに「おめでとう」の文字が書かれたミルクレープだった。

カメラマンが「これ、玉ちゃんのです」と紹介すると、玉森は「え？私？」と驚いた様子。急いで皿を手に取り、誕生日のお祝いだと告げられると、玉森はうれしそうな表情を浮かべていた。

玉森は「（誕生日）近いから！すみません、ありがとうございます」とお礼の言葉を伝えた。そして「ミルクレープの食べ方、独特って言われるんだけど」と切り出し、「好きな食べ方があって、一枚ずつはがして食べるのが好きなんだよね」と割りばしでミルクレープを一層一層はがしながら食べる、こだわりの食べ方を披露した。

さらに「本当はこれをくるくるくる～って巻いてはがしながら食べるのが好き」と告白。カメラマンが「ヘンですね」と返すと、玉森は「いっぱい食べれてる気分になる」とご満悦な様子だった。

この動画を受けてフォロワーからは、「食べ方一緒だ！」「同じ食べ方の人に初めて出会った」と言う声の他、「独特すぎる！笑」「玉森くんっておもしろい人すぎる」「今度やってみる」「クセ強で大好き」「それでも蛙化しないんだよ」「見ていて幸せな気持ちになれる」などのコメントが寄せられた。

■動画：意外？玉森裕太が独特なミルクレープの食べ方を披露