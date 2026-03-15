【ＷＢＣ】井端監督 山本由伸の降板判断は…「６０球くらいをメド」「４回がいっぱいかなと」
ＷＢＣ連覇を狙った野球日本代表「侍ジャパン」は現地１４日（日本時間１５日）に行われたベネズエラとの準々決勝（米マイアミ）に５―８で敗れた。４度目の世界一はかなわず、初めて４強入りを逃した。
結果的に救援陣がリードを守り切れず、悔しい逆転負け。序盤からエース・山本由伸投手（２７＝ドジャース）が長打を浴びる場面も散見し、終始ベネズエラ打線の強打が上回った。
山本は走者を背負いながらも耐えて４回４安打、１四球、５奪三振、２失点という内容だった。６９球でマウンドを降りた右腕について、井端監督は試合後の会見で「（イニング途中の交代は）次にいく投手というのは時間がかかるのかなというのはあったし、ある程度６０球くらいをメドにという気持ちで最初からプランを立てていた。あの４回がいっぱいかなと判断した」と降板のタイミングを説明。準々決勝の球数制限は８０球だが、プランの上限に設定していた６０球を超えた時点で５回のマウンドに送り出す選択肢はなかったようだ。
山本は初回にアクーニャ・ジュニア（ブレーブス）に先頭打者弾を浴び、２回も先頭から連続長打を許して追加点を献上するも、致命的な「１イニング複数失点」はしのいだ。流れを渡さず、３回に日本は打線が奮起して４得点。一気に試合をひっくり返した。強打のチームを相手に痛打を浴びても大崩れしない姿は、格の違いを印象づけるパフォーマンスだった。