「これでいいのかな？」と、なかなか正解が見つからない“バッグの収納”。シンプル暮らしを目指しているフレンズエディターのsakuraさんは、身近なアイテムを活用してバッグの収納を見直しました。詳しく語ります。

「置くだけ」「つめ込むだけ」だったカバン収納

一見問題なさそうでも、

【写真】クローゼットの上の棚は、手が届きにくい高さで取りづらいのが悩み

・どんなカバンをどれくらいもっているのか分からない

・ボックス収納はつめ込むだけになっておりカバンの状態が気になる

・棚の上は手が届きにくく、使いづらい

と、小さなストレスが積み重なっていました。

S字フックを使った“つるす”収納にチェンジ！

そこで目をつけたのが、ウォークインクローゼットの中のあいているスペース。

「ここ、有効活用できないかな？」と考えて思いついたのが、S字フックを使った収納法でした。特別な収納グッズを買わなくても、“つるす”だけでバッグが見やすく、取り出しやすい。想像以上にしっくりくる方法でした。

S字フック選びは「気分が上がるか」を重視

100円ショップには大容量のS字フックもありましたが、今回は見た目と統一感を重視して無印良品のものをチョイス。

毎日目に入る場所だからこそ、「安ければいい」ではなく「気分よく使えるか」を大切に選びました。

見える収納にして気づいたこと

つるしてみると、もっているカバンの量がひと目で分かるようになりました！

ミニマリストに憧れながらも、洋服や小物が大好きな私。好きなお店のバッグなど、シーズンごとについ購入してしまい、気づけばカバンは増えがちでした。

でもそれは、私にとっての楽しみであり、好きなものたち。無理に減らす収納ではなく、“把握できる収納”。今の私には、この形がちょうどいいことを実感しました。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください