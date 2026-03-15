野球の日本代表・侍ジャパンが１４日（日本時間１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦（ローンデポ・パーク）に５―８で敗れ、日本代表史上ワーストとなるベスト８での敗退が決まった。

一進一退の攻防を繰り広げたこの日の一戦。初回、先発の山本がアクーニャに先頭打者弾を浴びるも、直後の攻撃で大谷が先頭打者弾を「お返し」しすぐさま同点。それでも２回に勝ち越しを許したが、１―２で迎えた３回には佐藤の適時二塁打などから一挙４点を奪い逆転に成功した。

このまま逃げ切りたいところだったが、５回に２点を奪われ１点差、６回に伊藤がアブレイユに３ランを浴びて再び逆転を許した侍ジャパン。８回には自軍の守備の乱れからさらに１点を追加されると、その後は最後まで反撃は叶わず、屈辱の敗戦を喫した。

試合終了は現地時間２４時過ぎ。日付は変って１５日となっていた。あまりにも悔しい結果に終わったナインらは時刻が１時を過ぎてもミックスゾーンに姿を現さず、ようやく最初に姿を見せた菅野は苦々しい表情を浮かべたまま「お疲れさまでした」と言い残し退出。逆転３ランを被弾した伊藤は目元を赤く腫らし、うつむきながら足早にミックスゾーンを通過した。

全選手、首脳陣、関係者が帰路につき、最終的にミックスゾーンが閉じたのはおよそ深夜２時。失意の侍たちの足取りは重く、決して簡単には切り替えることのできない重苦しい空気が漂っていた。