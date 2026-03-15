人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さんの、新ジャガイモを使った簡単副菜「新ジャガとはちみつのマスタード炒め」レシピを紹介します。いつもの味つけを格上げする秘訣は「マスタード」。ホクホクの新ジャガイモを甘じょっぱく味つければ、あっという間に完成します。

イモの味を引き立てる甘じょっぱさがたまらない！

いつもの味に変化をつけたいときに便利なのが、粒マスタード！ 甘じょっぱい味つけが、ホクホクの新ジャガと相性抜群です。

●新ジャガとはちみつのマスタード炒め

【材料（4人分）】

新ジャガイモ 小8個

サラダ油 大さじ1

A［はちみつ、粒マスタード各大さじ1と1／2 酒、しょうゆ各大さじ1］

粗びきコショウ（黒） 少し



【つくり方】

（1） 新ジャガは洗って皮つきのまま、水からやわらかくなるまでゆでる。水気をきって半分に切る。

（2） フライパンにサラダ油を中火で熱し、（1）を2分ほど炒めたら、Aを加えて煮からめる。器に盛り、コショウをふる。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう