準々決勝でベネズエラに敗れる

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が14日（日本時間15日）に米マイアミで行われ、日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。8強敗退は史上初の屈辱で、連覇はならなかった。試合後、Netflix中継で涙を流した元プロ野球選手に、ファンももらい泣きしていた。

大谷翔平、森下翔太の本塁打で5-2とリードを奪ったものの、ベネズエラの強力打線を封じきれず。5-8で敗れた侍ジャパンは、連覇に届かなかった。

試合後、Netflix中継に出演した内川聖一氏の目は真っ赤だった。WBCは3度出場で2009年は世界一になった一方、2013、2017年の負けも知っている。13年準決勝では、自身の走塁ミスによりチャンスを潰したこともあった。

同氏が「私も負けた経験ありますから。負けた時のことを思い出したり、ベンチの選手の顔見た時に胸が詰まりますね…」と言葉を絞りだすと、ファンももらい泣きだ。

Xには「内川の涙がつらい」「内川聖一さんが涙目で話してる姿にこっちまでうるっときてしまった」「内川の涙、すごく気持ちが伝わってきた」「2013年の悔しさを知る内川の涙…」「内川は一番気持ちわかるよな」「優しいわ。内川も2013年のWBCで心無い批判を浴びたから分かるんだよね…」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）