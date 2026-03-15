やせ細った状態で保護された子猫を愛情込めて育てた飼い主さん。その後、すくすくと成長した姿は保護当時の面影がないと話題に！Threadsに投稿されると2万回以上表示され、「これこそ幸せの証♡」「まるで別ニャンだわ！」「こんなにも変わるのかとびっくりしました！」「本当だ！入れ替わった？w」といった声が寄せられました！

【写真：やせ細り、『汚れていた野良猫』を保護→愛情込めて育てた結果…面影がなさすぎる『驚きの変貌っぷり』】

やせ細った状態で保護された子猫

Threadsアカウント「ICOS あいこす」の投稿者さまは、猫の「チキ三郎」くんと「ミー太郎」くんと暮らしているパフォーマーとして活動する飼い主さんです。

飼い主さんは、ある日、現在一緒に暮らしているチキ三郎くんを拾ったのだそう。体はやせ細っており、足も真っ黒に汚れている状態だったとか……。

飼い主さんによると、家の敷地内に迷い込んできたところを保護したとのこと。実はこの2ヶ月ほど前、飼い主さんが溺愛していた「ナス」ちゃんという猫さんが天国へ旅立っていました。そのため、「もしかして帰ってきてくれた？」と感じたのだそうです。

愛情込めて育てた結果…

そんな運命的な出会いを果たしたチキ三郎くんと飼い主さん。それから先代猫と同じく愛情を注ぎ、育てた結果……

本当に同じ猫？と疑うほど、保護当時の面影なく急成長！顔や体はふっくらフォルムへと成長し、目もまん丸に、穏やかな表情へと変化しています。

また、足は真っ黒でしたが、綺麗に洗ってもらい、成長するに従って、まるでくるぶしソックスを履いているかのような白さへと変貌を遂げました！飼い主さんも「拾った時と原型留めてなくて本物かと疑う」とコメントしています（笑）

そんなチキ三郎くんの保護当時と現在の姿を比較した投稿は、Threads内でも大きな反響を呼び、「これこそ幸せの証♡」「まるで別ニャンだわ！」「こんなにも変わるのかとびっくりしました！」「本当だ！入れ替わった？w」といった声が寄せられました！

そんなチキ三郎くんと、一緒に暮らすミー太郎くんの仲睦まじい様子は、Threadsアカウント「ICOS あいこす」さまでご覧いただけます。仲睦まじい、自由気ままな姿に癒されてくださいね！

チキ三郎くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Threadsアカウント「ICOS あいこす（@icos_dom）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。