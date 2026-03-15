猫にワクチン接種が大切な理由

1.感染症から命を守るため

猫の感染症の中には、一度かかると命を落とす危険が高いものや、一生付き合っていかなければならない後遺症を残すものが存在します。ワクチンは、こうした重大な病気に対する免疫をあらかじめ体の中に作るために必要です。

2.室内飼いでも感染のリスクがあるため

ウイルスは目に見えません。飼い主さんが外でウイルスに触れ、服や靴、手などを介して自宅に持ち込んでしまう可能性があるのです。ワクチンは、家の中という安全な空間をより確かなものにするための防護壁になります。

3.多頭飼育や通院時のトラブルを防ぐため

新しい猫を迎え入れる際や、病院へ行く際、他の猫と間接的に接触する機会が増えます。自分自身の猫を守ることはもちろん、周囲の猫に病気を広めないというマナーの側面もあります。

4.重症化を抑え、苦痛を和らげるため

たとえ感染してしまったとしても、ワクチンを打っていれば症状が軽く済むことができます。苦しい思いをする時間を短くし、回復を早めることは、猫の生活の質を守ることにつながります。

ワクチンの種類とタイミング

猫のワクチンは、すべての猫に推奨されるものと、環境に合わせて選ぶものの2つのグループに分かれます。

すべての猫に必須の「コアワクチン」

猫パルボ、猫風邪（2種類）を防ぐ「3種混合ワクチン」が一般的です。これらは感染力が非常に強く、どんな飼い方をしていても接種すべきだとされています。

生活環境で選ぶ「ノンコアワクチン」

猫白血病ウイルス（FeLV）や、多頭飼育で広まりやすい猫クラミジアなどを防ぐためのワクチンです。

外に出る猫や、家の中に感染猫がいる多頭飼育の場合などが対象です。リスクに合わせて3種混合ワクチンにプラスした「4種・5種混合ワクチン」を打つか、あるいは「単体」で追加するなど、生活スタイルに合った接種方法を選んでいきます。

接種のタイミング

基本のスケジュールは、子猫の時期に数回、その1年後に追加接種を行うのが一般的です。

接種間隔は「毎年」が主流でしたが、最近は「コアワクチンは3年に1回、ノンコアは毎年」で良いという考え方が海外のガイドラインを中心に広まっています。

特に「老猫や持病がある猫」「病院のストレスが非常に大きい猫」のような場合は、獣医師と相談して間隔をあけたり、抗体価検査で判断したりすることがあります。

ただ、欧米と違い日本は野良猫との距離が近く、感染リスクが高いです。また、年に1回の健康診断の機会にもなります。そういった考えから、ワクチンの毎年の接種を推奨する動物病院も多いです。

どの方法が一番かは、猫のライフスタイルや費用、ワクチンの種類などにもよって変わります。愛猫に負担の少ない方法を獣医師に相談して見つけてあげましょう。

まとめ

ワクチン接種は、愛猫の命と日常を守る大切な備えです。情報に惑わされすぎず、今の暮らしに最適なスケジュールを獣医師と二人三脚で決めていくこと。それが、愛猫を生涯守り続ける一番の近道になります。

(獣医師監修：葛野宗)