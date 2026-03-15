黒より“グレー”が洗練見え！【GUメンズ】で見つけた♡「優秀アイテム」

春コーデのオシャレ度をアップするなら “グレー” に注目してみて。シックでありながら黒より柔らかなニュアンスがあり、いつもの着こなしもぐっと洗練された雰囲気に。今季はトレンドカラーとしても話題で、取り入れるだけで旬のムードをプラスします。今回は【GU（ジーユー）】のメンズラインから、女性も取り入れやすいグレーアイテムをピックアップ。スタッフさんの最旬コーデと合わせてご紹介します。

ラフなのに洗練見えするグレーデニムシャツ

【GU】「デニムオーバーサイズシャツ」\2,990（税込）

シンプルな着こなしでもぐっと雰囲気を引き上げる、ヴィンテージライクなデニムシャツ。ワークテイストを感じさせるダブルステッチや風合いのある洗い加工、古着のデニムシャツを思わせるマーブル調ボタンでこなれ感のある表情に。ディティールまで凝ったデザインながら、落ち着いたグレーの色合いが大人らしい上品さと軽やかさをプラスします。ゆったりとしたオーバーサイズシルエットは、シャツとしてはもちろんライトアウター感覚でも活躍。さらっと羽織るだけで、サマ見えも狙えそうです。