ベネズエラが侍ジャパンに打ち勝つ

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が14日（日本時間15日）に米マイアミで行われ、日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。8強敗退は史上初の屈辱で、連覇はならなかった。ベネズエラ主将は日本戦への熱い思いを明かした。

大谷翔平（ドジャース）、森下翔太（阪神）の本塁打で5-2とリードを奪った侍ジャパンだったが、ベネズエラの強力打線を封じきれず。5-8で敗れ、連覇に届かなかった。

お祭り騒ぎのベネズエラ。米配信サービス「アップルTV」のレポーター、トリシア・ウィテカーさんは自身のXに、主将のサルバドール・ペレス捕手（ロイヤルズ）のインタビュー動画を投稿した。

ペレスは、「家族のためにプレーした。彼らがビザを取得して見に来るのは難しいことなんだ。国のために戦ったんだ。3000万人の国民からのサポートがあったと分かっている。それでここまで来られたんだ」とコメントした。

さらに「優勝できたら、あなたにとってそれはどんな意味があるか」と問われると、「アメージングだろうね。もの凄く意味があることだよ。たくさんのことを犠牲にして、こういう瞬間のために鍛えてきたんだ。だから、優勝できるといいね」と話していた。

ベネズエラは16日（日本時間17日）の準決勝でイタリアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）