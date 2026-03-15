◆女子アジア杯 ▽準々決勝 日本７―０フィリピン（１５日、オーストラリア・シドニー）

ＦＩＦＡランク８位のなでしこジャパンは同４１位のフィリピンに７―０で勝利し、１０大会連続のＷ杯（来年６月開幕、ブラジル）出場を決めた。

初戦の台湾戦（２〇０）では強固なブロックをしいて守る相手を崩せず、ショート２０本以上を放ちながら無得点で前半を終えた。この日も前半だけでシュートを２０本以上記録し、ボール支配率も８割を超え、ハーフコートゲームの時間が続いた。

前半終盤まで我慢の時間が続いたが、前半４５分、ゴール前での混戦からＦＷ田中美南が頭で泥臭く押し込み、先制に成功。たたみかけるように、同アディショナルタイム（ＡＴ）２分には左ＣＫからＤＦ古賀塔子が頭で沈めて、点差を２点に広げた。

後半からはＤＦ北川ひかるとＦＷ千葉玲海菜を投入。すると後半２０分、決定機を複数作っていた千葉が、左サイドのＦＷ藤野あおばのクロスをスライディングで合わせて３点リードに。さらに同２２分には、今大会初出場のＦＷ松窪真心（まなか）のＡ代表初得点も生まれ、試合を決定づけた。第２戦のインド戦では驚異の１１得点を決めていたが、Ｗ杯出場がかかった一戦でもゴールラッシュを見せた。

８強の壁に阻まれていた停滞ムードに刺激を与えるため、２４年１２月に初の外国出身監督が誕生。前線から積極的にプレスをかけ、パスを小気味良くつなぐ先手必勝の攻撃的なサッカーへ生まれ変わった。初陣のシービリーブス杯では１３年ぶりに米国を破る快挙も達成し、今後の躍進を予感させた。

しかし、華々しいデビューとは対照的に、以降は苦戦を強いられた。昨年４月から１０月までの親善試合は２分け４敗。相手はブラジル、スペイン、イタリア、ノルウェーと強豪ぞろいだったが、８強の壁を超えるには倒さなければいけない相手だった。同年７月の東アジアＥ―１選手権でも苦しい戦いを強いられ、３連覇を逃した。通訳を挟むことで会話のテンポが落ち、指揮官の意図が十分に伝わりきらないという、初の外国出身監督ならではの課題も浮き彫りとなった。

１０月の欧州遠征後、チームはミーティングの方法の変更を決断した。これまでは指揮官が主体となり、選手に戦術などを伝えていたが、事前にコーチと分析の担当者に戦術などの方針を伝え、コーチが日本語で説明するようにした。指揮官が話す際も、英語が苦手な選手を一か所にまとめ、通訳がそばで同時通訳をすることで時間を短縮。言語の壁が低くなり、意見交換がより活発になった。指揮官も「非常に価値のある変化」と手応えをつかんだ。

１１月のカナダ戦では連勝。今大会も指揮官がテーマとして掲げる攻撃的で主体的なサッカーを体現している。

２４年１２月の就任時、ニールセン監督は「世界のトップに返り咲くことを目指す」と、２０１１年ドイツＷ杯での優勝以来の世界一奪還を宣言した。今大会の目標も、あくまでも２大会ぶりのアジア制覇。アジア１位の勲章を手にし、来年のＷ杯へさらなる弾みをつけたい。

◆女子アジア杯 ２０２７年ブラジル女子Ｗ杯の予選を兼ねる。大会の上位６チームがＷ杯の切符を獲得。準決勝に進出した時点で、Ｗ杯出場が決まる。準々決勝で敗北したチームは、準々決勝敗退チーム同士で１試合のプレーオフを行い、勝利すればＷ杯出場、敗れれば大陸間プレーオフに回る。