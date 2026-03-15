◆ＷＢＣ 準々決勝 日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

侍ジャパンはベネズエラに逆転負けを喫し、準々決勝で敗退。４強入りを逃すのはプロ参加の１９９９年以降、ＷＢＣを含めた主要３大大会で日本史上初となった。今回の結果を受け、Ｘ（旧ツイッター）では「ネトフリ解約」がトレンドで急上昇している。

今大会は「Ｎｅｔｆｌｉｘ」が国内独占配信するため、地上波テレビの生中継はない。４強入りを逃したことでＸでは「ネトフリ解約しました」「あぁ日本負けちゃった ネトフリ解約しよ」「ネトフリ解約やな」「ネトフリ解約しなきゃ！！！結局ＷＢＣ以外何も観てない」「日本が終戦したらそのままネトフリ解約手続き開始」と解約を宣言する声が相次いだ。

一方で「忘れない内にネトフリ解約しようと思ったけど、けっこう見たいアニメある…！消化しよ」「ガンダム観てからネトフリ解約かなぁ」「ネトフリを解約する前に全人類超かぐや姫！を見てください」「ネトフリの解約 なかなかの難解だった」などの声も上がっている。