◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026 準々決勝 日本7-0フィリピン(日本時間15日、シドニー)

「FIFA女子ワールドカップ(W杯)ブラジル2027」の予選を兼ねたアジアカップが行われ、準々決勝に進んだ日本代表・なでしこジャパンはフィリピンに勝利し、W杯出場権を獲得しました。

日本は前半終了間際、正面からシュートを放つと相手ゴールキーパーにはじかれたところをFW・田中美南選手が頭で押し込み先制。さらにその直後にはコーナーキックからDF・古賀塔子選手がヘッドで決め2-0としました。

後半に入ると20分に左からのクロスをFW・千葉玲海菜選手がスライディングでゴール、さらにその2分後にはMF・松窪真心選手がエリア内でボールを受け、ドリブルからゴールを決めます。後半31分には古賀選手がヘッドでこの日2点目、後半41分にMF・谷川萌々子選手がゴール、終了間際にはMF・長谷川唯選手のクロスをFW・植木理子選手がダイビングヘッドで合わせ、7-0でフィリピンに勝利しました。