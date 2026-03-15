テレビ朝日の清水俊輔アナウンサーが１５日、Ｘを更新。ＷＢＣで日本がベネズエラに敗れ、準々決勝敗退となったものの「決勝まで見届ける」との決意を述べた。

清水アナは２３年のＷＢＣでは、チェコ戦、イタリア戦、決勝戦で実況。テレビ朝日放送の４試合中、３試合で実況を担当した。また、０９年のＷＢＣでは全試合で実況を担当した信頼の厚いベテランアナだ。

今回は、地上波での放送がなく、Ｎｅｔｆｌｉｘの独占配信。テレビ朝日が放送に関わる事はなかった。清水アナは６日にＸで「あれから３年。初めて純粋な野球ファンとして迎えるＷＢＣ。自分が何を感じるか、じっくり見てみます。そしてとにかく侍ジャパンを応援します」と、一ファンとして侍ＪＡＰＡＮを応援するとしていた。

そしてこの日、清水アナは試合中にＸで「『ショータ！モリシタ！世界デビュー！！』という感じでしょうか！あそこで打つのはホントにすごい！！」と三回の阪神・森下の本塁打に感激投稿していたが、残念ながら早すぎる敗戦。

「ＷＢＣ、決勝まで見届けようと思います。２０２７プレミア１２、２０２８ロス五輪、そして次回のＷＢＣで、放送席に戻れるように」と、次回は地上波で、テレビ朝日での放送が実現することを願って、最後まで見届けると約束していた。