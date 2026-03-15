ポーカープレーヤーの岡本詩菜が14日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。これまでに獲得した賞金について明かす場面があった。

岡本は世界最高峰のポーカーイベントWorld Series of Poker （WSOP）の「Ladies Championship」で23年に準優勝を果たし、鮮烈な世界デビュー。翌24年に初優勝して日本人女性初のブレスレットを獲得。今年も連覇を成し遂げ、世界ポーカー史に残る偉業を達成した。

そもそも京都大学を卒業後、外資系の証券会社に就職。10年ほど営業職を務め、そこからプロポーカープレーヤーに転身した。ポーカー歴はわずか6年だといい、プロに転身してからまだ3年ほどだという。

「博多華丸・大吉」の博多大吉から「賞金すごいですよね、世界大会って。何十億ってありません？」と振られると、岡本は「WSOPって毎年、夏に2カ月開催されるんですけど、2カ月の中で100個ぐらい大会があるんです。1日のもあれば、一番長いのは11日間。（参加費で）1万ドル出して8000人参加するんですけど、それの優勝賞金が15億円ですね」とサラリ。

大吉や松岡昌宏が「15億円！？」「参加費一万ドル」と目を丸くする中、岡本は「トップ15％の人が賞金を分け合うんです。85％の人は150万円を失って終わり」と苦笑。「11日間。敗退するまではずっと。優勝するまで走り続けたら11日間です。1日12時間ぐらい、休憩含めて12時間。1ゲームは2分くらいなんですけど、それをずっとくり返す」とその過酷さを明かした。

松岡は「ちなみに、お話しづらいかもしれないですけど。岡本さんが獲得した最高賞金はおいくらですか？」と聞くと、「去年のWSOPで、2800万円くらいです」と岡本。松岡らが驚く中、「（大会は）アメリカですけど、いろいろ手続きして、（税金は）日本で支払うことにして。日本で普通に払ってます」と話した。