えっ「クイズ正解は一年後」突然Ｘ→まさか藤井Ｐが異例３月ネタバレ「全チーム不正解」と ＷＢＣ？「やっぱり」「準々決勝負けは予想できない」「逆に凄いｗ」「ネタバレ早すぎｗ」
テレビプロデューサー藤井健太郎氏が１５日午後、Ｘ投稿で自身が手がけるＴＢＳ年末恒例番組について「残念。たしか『クイズ 正解は一年後』での予想も全チーム不正解」と記した。
「クイズ 正解は一年後」は毎年１月頃に非公開で収録を行い、芸人らが芸能人の結婚・離婚をはじめ、その年に起こりそうな出来事を予想。年末の生特番で１月収録のＶＴＲを見ながら答え合わせが行われる人気番組。
藤井氏の「全チーム不正解」はお題が不明だが、ＷＢＣ侍ジャパンの準々決勝敗退を受けての投稿であることが濃厚。
「まさか全チーム不正解とは…逆にすごいですねｗ」「ＷＢＣの予想を出題ですか」「ネタバレが早すぎるのでは」「準々決勝負けは予想できないですよね」「ＷＢＣ優勝か準優勝にベッドしてたのかな」「やっぱり全チーム外しましたか…難しかったですね」「うわー楽しみ減った でもＷ杯も同時だと思うからそっちも気になる」「ネタバレｗ」「さすがに全チーム不正解とか草ｗ」年末の放送でどうやってイジるか楽しみです笑」と反応する投稿が集まっている。