タレントのビートたけし（79）が15日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。米軍による対イラン軍事作戦について言及した。

トランプ米大統領は14日、NBCテレビのインタビューで、米国とイスラエルが軍事作戦を続けているイランの戦闘力について「あと2日もあれば完全に壊滅させるだろう」と主張し、停戦交渉について「イランは取引をしたがっているが、私はしたくない。条件が十分に整っていない」と述べた。

また、イランが封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の安全を確保するためとして、日本などを名指しして艦船を派遣することに期待を示した。交流サイト（SNS）で「多数の国、特に封鎖の試みの影響を受ける国々が軍艦を派遣するだろう」と主張し「日本や中国、フランス、韓国、英国」を列挙した。

たけしは「トランプさんっていうのは分かりやすいよね」と指摘し、「下町の酔っ払いがいたら、みんなトランプみたいなことするぜ。“何言ってんだよ、話し合いもクソもあるかい、バカヤロウ”なんて感じだもんね」と話した。