「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン５−８ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）

侍ジャパンは逆転負けで敗退。初めて４強入りを逃した。

それでも、三回までは打線が奮起した。初回、負傷交代した鈴木誠也の代わりに出場した森下が３ラン。勝負強さを発揮し、「タイミングはベンチで合わせていた。いきなりのことだったので頭を冷静にしていきました」と振り返った。

直前には２番起用の佐藤輝が同点適時二塁打。「自信というか、よかったなとは思いますけど」と、阪神勢の２選手が存在感を示した。２人の活躍には大谷も「二人とも素晴らしいアットバット（打席）で、誠也がああいう形で退いた、難しかったと思いますけど、しっかりとその代役を務めあげたんじゃないかと思います」とうなずいた。

初のＷＢＣでの経験について、森下は「（ベネズエラは）長打力は凄いなと感じましたし、ひとりひとり走塁の意識、一体感もベンチにいて感じました。国際試合の難しさはあらためて経験しましたし、メジャーリーガーとの人たちの肌感覚を経験できたのはひとつ、基準になった。足りない物が多いなとも感じているので、引き続き練習してもっともっと高められるようにしたい」と先を見据えれば、佐藤輝も「違う野球でしたね。それを肌で感じられたのはよかった。全部違います。観客も違うし、選手の集中力も。良い経験で終わらせたらダメだと思うんですけど」と語った。