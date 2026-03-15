『ばけばけ』ヘブン先生が“大胆イメチェン” 「別人じゃん」激変姿にネット驚き
NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の最終回を前に13日、次作『風、薫る』とのバトンタッチセレモニーが東京・渋谷のNHK放送センターで行われた。『ばけばけ』で主人公の夫役を演じたトミー・バストウが登場し、劇中の姿から一変したダンディーな装いが注目を集めた。
【写真】「別人じゃん」大胆イメチェンしたヘブン先生（右）
2026年3月27日に最終回を迎える『ばけばけ』は、高石あかりがヒロイン・トキを演じ、トミー・バストウが夫のレフカダ・ヘブン役で出演。30日からは、見上愛と上坂樹里がダブル主演を務める2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』がスタートする。セレモニーには高石、見上、上坂の3人が登場し、恒例となっているプレゼント交換やバトンパスを行った。
この日のプレゼント交換には、トキの夫役で物語を支えたバストウもゲストとして参加。すでにクランクアップしていることもあり、劇中での“ヘブン先生”の姿とは印象が大きく変化していた。特徴的だった口ひげに加えてあごにもひげを蓄え、ベージュ系のハットとジャケット、白のパンツを合わせたスタイリッシュな装いで登場。白シャツのボタンを開けた着こなしも相まって、落ち着いた雰囲気を漂わせた。
NHK公式Xでは「『#ばけばけ』から『#風薫る』へバトンタッチ！」として、高石が見上と上坂にバトンを手渡す写真のほか、4人の集合ショットも公開。「トキの夫を演じる#トミー・バストウさんも駆けつけました」と紹介された。
投稿された写真では、ドラマの役柄とは異なる雰囲気を見せたバストウの姿に注目が集まり、SNSでは「えー！トミーさん全然ヘブン先生に見えない！」「次の役作りかな？」「ダンディーすぎるｗ」「もう別人じゃん！これはこれで素敵です」といった驚きの声が相次いだ。
【写真】「別人じゃん」大胆イメチェンしたヘブン先生（右）
2026年3月27日に最終回を迎える『ばけばけ』は、高石あかりがヒロイン・トキを演じ、トミー・バストウが夫のレフカダ・ヘブン役で出演。30日からは、見上愛と上坂樹里がダブル主演を務める2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』がスタートする。セレモニーには高石、見上、上坂の3人が登場し、恒例となっているプレゼント交換やバトンパスを行った。
NHK公式Xでは「『#ばけばけ』から『#風薫る』へバトンタッチ！」として、高石が見上と上坂にバトンを手渡す写真のほか、4人の集合ショットも公開。「トキの夫を演じる#トミー・バストウさんも駆けつけました」と紹介された。
投稿された写真では、ドラマの役柄とは異なる雰囲気を見せたバストウの姿に注目が集まり、SNSでは「えー！トミーさん全然ヘブン先生に見えない！」「次の役作りかな？」「ダンディーすぎるｗ」「もう別人じゃん！これはこれで素敵です」といった驚きの声が相次いだ。