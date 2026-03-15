「ショウヘイ・オオタニも、たった1人の選手にすぎない」米紙が痛烈指摘　初回先頭打者弾も「十分ではなかった」【WBC】

最後の打者で遊飛に倒れ、天を見上げる大谷翔平(C)Getty Images

野球日本代表「侍ジャパン」は現地時間3月14日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラ代表に5-8で敗れた。1点を先行された直後、大谷翔平が同点の初回先頭打者本塁打を放ち、3回には途中出場の森下翔太の3ランで勝ち越し。しかし、中継ぎ陣が踏ん張れず、逆転を許した。

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米紙『New York Post』は試合を速報で伝え、日本の敗退を「衝撃の番狂わせ」と報じた。記事はまず、大谷の存在感を強調しながらも、チームとしての力不足を指摘した。

同紙は「ショウヘイ・オオタニも、たった1人の選手にすぎない」と書き出し、「ワールド・ベースボール・クラシック準々決勝での侍ジャパンの敗戦は、その現実を思い起こさせた」と断じた。

試合は先発の山本由伸が初回表にロナルド・アクーニャJr.に先頭打者本塁打を浴びる波乱の立ち上がり。それを取り返したのが、大谷のバットだった。だが、『New York Post』の論調は厳しかった。