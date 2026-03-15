「マジで一度も見たことがなかった」米マイアミで起こった光景に米識者も“驚愕”…「ものすごい不満の嵐だったよ」【WBC】
大谷の申告敬遠に日本ファンからブーイングが起きた(C)Getty Images
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月14日、野球日本代表「侍ジャパン」が米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラ代表と対戦し、5−8で敗れた。2度目の連覇を目指して戦った今大会だったが、6度目のWBCで初めてベスト4進出を逃してしまった。
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侍打線を引っ張ってきた大谷翔平は、この試合も「1番・DH」で先発出場し、0−1で迎えた初回の第1打席で右越えの同点ソロを放った。
ただ、3回一死二塁の第2打席は申告敬遠で歩かされ、日本ファンからはブーイングが起こった。この現象に、米識者も驚きを隠せなかった。
米アナリストのベン・バーランダー氏は自身のXで「日本のファンがブーイングする姿なんて、マジで一度も見たことがなかった。ベネズエラがオオタニを敬遠した瞬間、場内はものすごい不満の嵐だったよ」と、観客席の実際の動画を添えて綴っている。
この投稿には「そりゃそうですよね。みんなオオタニのバッティングを見るために、はるばる遠くからやって来たんですから」「日本のファンが声に出してブーイングするなんて、よほどのことですよ」「みんなと同じで、私もオオタニが打つのを見たいです」といった声が寄せられた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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