「マジで一度も見たことがなかった」米マイアミで起こった光景に米識者も“驚愕”…「ものすごい不満の嵐だったよ」【WBC】

大谷の申告敬遠に日本ファンからブーイングが起きた(C)Getty Images

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月14日、野球日本代表「侍ジャパン」が米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラ代表と対戦し、5−8で敗れた。2度目の連覇を目指して戦った今大会だったが、6度目のWBCで初めてベスト4進出を逃してしまった。

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侍打線を引っ張ってきた大谷翔平は、この試合も「1番・DH」で先発出場し、0−1で迎えた初回の第1打席で右越えの同点ソロを放った。

ただ、3回一死二塁の第2打席は申告敬遠で歩かされ、日本ファンからはブーイングが起こった。この現象に、米識者も驚きを隠せなかった。