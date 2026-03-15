ウクライナ侵攻から5年目となる中、ロシアでは障害を負った帰還兵が増えていて、各地でリハビリ施設の設置が進んでいます。

記者「こちらの施設では、戦場で手足を失うなど様々な障害を負った帰還兵らが、リハビリ治療を行っています」

ロシア南部ボロネジ州のリハビリ施設では、ウクライナの戦場で負傷したおよそ30人の帰還兵が、社会復帰に向けた支援を受けていました。

リハビリ中の帰還兵「いまは兵士たちに様々な義手・義足が提供される。就職支援や教育の機会もある」

リハビリ中の帰還兵「退役軍人として自動車を受け取り、車用のリフトも支給される予定だ」

ロシアでは、障害を負った帰還兵の実に半数以上が手足を失っているとされ、州政府は現在5つあるリハビリ施設をさらに増やす方針です。

ボロネジ州の社会保障相「帰還兵のリハビリは、州の最優先課題の1つ。数多くの支援策を実施し、帰還兵をサポートしている」

こうした手厚いサポートは、帰還兵の不満が高まれば、プーチン政権を揺るがしかねないという危機感の裏返しといえます。

またプーチン政権は、帰還兵の社会的地位の向上もはかっています。

手足を失った帰還兵のマクシム・バハレフさんは、「英雄」の称号を与えられ、いまは若者に愛国心を伝える活動に取り組んでいます。

帰還兵マクシム・バハレフさん「もし私たちが若者たちに愛国心の種を植えなければ、将来、誰が私たちの国を守るのか。だから非常に大切なことだ。私はそこに自分の使命感を見いだしています」

いまだ和平への道筋が不透明な中、戦闘の長期化は、ロシア社会にも重い代償を突きつけています。