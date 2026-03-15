タレント上沼恵美子（70）が15日放送の読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」に出演。ゲスト出演したますだおかだの岡田圭右とトークした。

昨秋に放送されたテレビ大阪の特番「上沼恵美子を沼らせたい」で上沼と岡田は共演。百戦錬磨の上沼に「人生初体験をプレゼンし沼らせる」という企画で、好評を受けて今年2月に第2弾が放送されていた。

第2弾で上沼は「大ファン」というブラックマヨネーズの小杉竜一と共演。岡田は「先日、第2弾があったみたいで、えっ、聞いてないで。なんかブラマヨの小杉君と…」と驚き、番組ロケ後のインタビューで「（上沼が）『こんなにすばらしい人はいない』と。第1弾の後、そんなコメントは一言も言っていない」と嫉妬気味に触れた。

上沼は「小杉さんとお仕事したのは初めてやった。すごかった」とべた褒めしつつ、「第1弾があって2弾にいくのは、岡田さんがよかったから」と岡田をフォロー。だが「でも2弾目はもっとよかった」とオチをつけると、岡田から「おいっ！」とオーバーリアクションでツッコミを入れられた。